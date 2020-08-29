Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabında İspanya'daki ilk yarışta altıncı sırayı aldı.

Fatih Gazioğlu   | 29.08.2020
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası mücadelesine İspanya'da devam edildi. 

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 5 bin 77 metre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan ilk yarışta altıncı oldu.

Yarışa 11. cepten başlayan PATA Yamaha takımının pilotu Toprak, ilk turlardan itibaren üst sıralara doğru tırmanarak yedinci sıraya yerleşti.

18 turluk yarışın son bölümünde altıncı sıraya yükselen Toprak Razgatlıoğlu, son tura kadar yerini koruyarak damalı bayraktan geçmeyi başardı.

İspanya’daki ilk yarışı İngiliz pilot Scott Redding kazanırken, takım arkadaşı İngiliz Chaz Davies ikinci, bir diğer İngiliz sürücü Jonathan Rea'da üçüncülük elde etti.

Milli sporcu Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.

Toprak, İspanya'da yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, TSİ 15.00'te de etabın ikinci yarışında start alacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 186 bine yaklaştı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 77 kişi hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a karşı 'yeşil bitki'den aşı çalışmasında sevindirici gelişme

Benzer haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu

Milli motosikletçiler İspanya yolcusu

TransAnatolia 2020'de en uzun rota 6. gün tamamlandı