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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

Milli sporcu Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında yarışacak.

Ömer Hakan Kibar   | 19.09.2019
Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

Ankara

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada İspanya etabı yarışları 20-22 Eylül tarihlerinde, 5 bin 100 metrelik MotorLand Aragon pistinde gerçekleştirilecek.

KTM Ajo takımıyla mücadele eden milli sporcu, yarın serbest antrenmanlara katılacak. Organizasyonda sıralama yarışı ise 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Deniz Öncü, 22 Eylül Pazar günü TSİ 12.20'de, 23 tur üzerinden koşulacak yarışta mücadele edecek.

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