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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 11. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya ayağında 11. oldu.

Fatih Çakmak  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 11. oldu

Ankara

Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilen Moto2 yarışına Red Bull KTM Ajo takımıyla 14. cepten başlayan Deniz Öncü, damalı bayrağı 11. sırada geçti.

2024 Avusturya Moto2 Grand Prix'inde Red Bull KTM Ajo takımından İtalyan pilot Celestino Vietti Ramus birinci, Speed Up takımından İspanyol sürücü Alonso Lopez ikinci, CFMOTO Inde Aspar Takımı'ndan Büyük Britanyalı Jake Dixon da üçüncü sırada bitirdi.

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