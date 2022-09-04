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Spor

Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 04.09.2022
Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Hazewinkel'de gerçekleştirilen şampiyonada hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay, 07:52.81'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan'dan Evangelia Anastasiadou 07:59.68 ile ikinci, Büyük Britanya'dan Olivia Bates ise 08:02.65 ile üçüncü sırayı aldı.

Elis Özbay, geçen yıl hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede, Mervenur Uslu ile yine 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belçika’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, hafif kilo tek çifte kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Elis Özbay’ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran Elis Özbay’a başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan altın madalyada emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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