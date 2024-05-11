Milli karateciler Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu oldu
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 6 bronz madalya kazandı.
İstanbul
Zadar kentinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda heyecan dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti.
Erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar katada Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı boyunlarına taktı.
Ayrıca, Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy ve Gülbahar Gözütok'tan oluşan kadın kumite takımının yanı sıra, kadınlar bireysel kumite -50 kiloda Selva Nur Akkurt, -55 kiloda Tuba Yakan, -61 kiloda Fatma Naz Yenen, erkekler bireysel kumite -61 kiloda Eray Şamdan ve -75 kiloda Enes Bulut bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.
Öte yandan, milli sporcular Kadir Furkan Genç ile Hasan Arslan, kategorilerinde 4. sırayı aldı.
Bakan Osman Aşkın Bak, milli karatecileri tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcular Dilara Bozan ile Ali Sofuoğlu'nu tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna adını yazdıran milli sporcularımızdan Dilara Bozan ve Ali Sofuoğlu'nu tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli karatecilerimizin başarılarının devamını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.