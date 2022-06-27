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Spor

Milli karateciler 19. Akdeniz Oyunları'nda 3 bronz madalya kazandı

Milli karateciler, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3 bronz madalya elde etti.

Muhammed Boztepe   | 27.06.2022
Milli karateciler 19. Akdeniz Oyunları'nda 3 bronz madalya kazandı

Ankara

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli karateciler tatamiye çıktı.

Kadınlar kumitede Eda Eltemur (68 kilo), yarı finalde İtalyan rakibi Silvio Semeraro'ya hakem kararıyla yenildi.

Bronz madalya maçında Sloven Kiti Smiljan'ı 8-3 yenen Eda, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Kadınlar kumitede bir diğer milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol (+68 kilo), son 16 turunda Yunan Kyriaki Kydonaki'ye yenildi.

Yunan rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan ve Sırp Ivana Perovic'i yenen Meltem, bronz madalya müsabakasında İtalyan Aurora Zinovia Crivelli ile eşleşti.

Rakibine 5-4 üstünlük kuran Meltem, bronz madalya kazandı.

Erkekler kumitede ise Uğur Aktaş (84 kilo), ilk turda Mısırlı Youssef Badawy'e yenildi.

Mısırlı rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan ve Faslı Nabil Chaabi'yi yenen Uğur, bronz madalya müsabakasında İspanyol Jose Rafael Ibanez Saenz Torre ile karşılaştı.

Rakibini 3-2 yenen Uğur, bronz madalyaya ulaştı.

Erkekler kumitede bir diğer milli sporcu Ömer Faruk Arslan, rakibine yenilerek ilk turda organizasyona veda etti.

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