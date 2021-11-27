Milli judoculardan Karma Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
Karma Judo Milli Takımı, Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda Almanya'yı 4-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde 16 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvada milli takım, bronz madalya elde etti.
Rusya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale çıkan milli takım, Yunanistan'ı da 4-0 yenmeyi başararak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcistan'a 4-2 mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde ise Almanya ile eşleşti.
Almanya'yı 4-1'lik üstünlükle geçen Karma Judo Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli takımı şampiyonada temsil eden sporcular ise şunlar:
Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir.
Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak ve Mihael Zgank, +90 kilo Mert Şişmanlar.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.