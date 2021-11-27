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Spor

Milli judoculardan Karma Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Karma Judo Milli Takımı, Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda Almanya'yı 4-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 27.11.2021
Milli judoculardan Karma Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde 16 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvada milli takım, bronz madalya elde etti.

Rusya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale çıkan milli takım, Yunanistan'ı da 4-0 yenmeyi başararak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcistan'a 4-2 mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde ise Almanya ile eşleşti.

Almanya'yı 4-1'lik üstünlükle geçen Karma Judo Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli takımı şampiyonada temsil eden sporcular ise şunlar:

Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir.

Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak ve Mihael Zgank, +90 kilo Mert Şişmanlar.

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