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Spor

Milli halterci Harun Algül, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor

Milli halterci Harun Algül, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için çalışıyor.

Kemal Ceylan  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Milli halterci Harun Algül, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Halter Milli Takımı, 12-20 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum'da tamamladı.

Takımla birlikte Çorum'da 3 ay süren kampta şampiyonaya hazırlanan 20 yaşındaki milli halterci Harun Algül, 2023 Temmuz ayında Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalyayla elde ettiği şampiyonluğunu devam ettirmek istiyor.

Harun Algül, AA muhabirine, yedi yılda halterde çok sayıda ulusal ve uluslararası başarı elde ettiğini, hedeflerini hep yüksek tuttuğunu söyledi.

Çorum'daki kampta, yoğun şekilde yeni bir Avrupa şampiyonluğuna hazırlandıklarını anlatan Algül, "Türkiye Büyükler Halter Milli Takımı'na yükseldiğim için mutluyum. Amcam da milli halterci, onun sayesinde spora başladım. Şırnak'ta amcamın spor salonunda çalışmaya başladık. Üç-dört yıl sonra biraz parlamaya başladım. Olimpiyat hazırlıklarına, kamplara girdim. Kamplardan sonra her sene gençler Avrupa şampiyonu oldum. Şu anda buradayım. Allah'ın izniyle Bulgaristan'da da Romanya'daki gibi İstiklal Marşı'nı okutacağıma inanıyorum." dedi.

"Arkadaşlarıma bakarak motive olmaya çalışıyorum"

Algül, kamp sürecinde küçük sakatlıklar yaşadığını ama antrenör ve takım arkadaşlarının kendisini motive ettiğini anlattı.

Takım olarak çok iyi durumda olduklarını aktaran Algül, "Allah'a şükür yine toplandık. İnşallah madalya alırım. Burada arkadaşlarıma bakarak motive olmaya çalışıyorum. Arkadaşların durumu da maşallah çok iyi. Ben hem arkadaşlarıma hem kendime hem antrenörlerime çok güveniyorum. Orada İstiklal Marşı'nı okutup geri döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Başarılı genç halterci, Avrupa Şampiyonası'nın ardından yıl sonunda düzenlenecek Büyükler Halter Dünya Şampiyonası için ter dökeceğini sözlerine ekledi.

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