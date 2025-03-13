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Spor

Milli güreşçi Alperen Berber'den 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Arnavutluk'ta devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Berber, grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Milli güreşçi Alperen Berber'den 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Alperen Berber, başkent Tiran'daki organizasyonun altıncı gününde, Fransız Vladimeri Karchaidze ile finalde karşılaştı.

Müsabakada 3-1 öndeyken rakibini tuşla yenen Alperen, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi, çeyrek finalde bağımsız sporcu Baskhan Saidov'u 6-1, yarı finalde ise Ukraynalı Ivan Chmyr'i 4-1 yenmişti.

Alperen Berber, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Cemal Yusuf Bakır, Avrupa üçüncüsü

Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Cemal Yusuf Bakır, üçüncülük müsabakasında Çek Artur Sarkisjan'ı 8-3 yenerek bronz madalya aldı.

Bronz madalya maçını kaybeden milli sporcu Mehmet Hanifi Sarp ise grekoromen stil 55 kiloda beşinci oldu.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın sona erecek.

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