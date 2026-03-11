Dolar
44.10
Euro
51.15
Altın
5,174.85
ETH/USDT
2,078.00
BTC/USDT
70,800.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Salih Ulaş Şahan  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Zrenjanin kentindeki organizasyonda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Fatih Altunbaş, finalde Azerbaycanlı Ali M. Tcokaev'e mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Ahmet Yağan ise 86 kilo finalinde Rus sporcu Bozigit Islamgereev'e 2-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek, Moldovalı Vasile Marcu'yu 2-1 yenerek, 125 kiloda ise Hakan Büyükçıngıl da Gürcistanlı Aleksandre Abramishvili'yi 14-4 sayı tuşuyla mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonadaki madalya sayısı 5'e (2 gümüş ve 3 bronz) yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Tarihe geçen Türk kadın sporcular

Babasının izinden giden milli güreşçi Muhammed Halit Ozmuş'un hedefi Avrupa şampiyonluğu

Milli güreşçi İbrahim'in hedefi 23 yaş altıdan sonra büyüklerde Avrupa şampiyonluğu

Milli güreşçi İbrahim'in hedefi 23 yaş altıdan sonra büyüklerde Avrupa şampiyonluğu
Rıza Kayaalp, fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı

Rıza Kayaalp, fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı
Milli güreşçi Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonasında kürsüde olmak için çalışıyor

Milli güreşçi Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonasında kürsüde olmak için çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet