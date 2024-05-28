Milli eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024'e kota aldı
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Ankara
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Milli eskrimcimiz Nisanur Erbil, Uluslararası Eskrim Federasyonundan (FIE) 28 Mayıs'ta aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak kadınlar kılıç disiplininde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı." denildi.
Nisanur'un, kılıç disiplininde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk kadın sporcu olacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.