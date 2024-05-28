Dolar
32.18
Euro
35.02
Altın
2,355.06
ETH/USDT
3,879.80
BTC/USDT
68,107.00
BIST 100
10,650.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024'e kota aldı

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024'e kota aldı

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Milli eskrimcimiz Nisanur Erbil, Uluslararası Eskrim Federasyonundan (FIE) 28 Mayıs'ta aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak kadınlar kılıç disiplininde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı." denildi.

Nisanur'un, kılıç disiplininde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk kadın sporcu olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

Benzer haberler

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024'e kota aldı

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024'e kota aldı

Olimpiyat kotası alan milli eskrimci Yıldırım, Paris'ten madalyayla dönmek istiyor

Milli para eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Brezilya'da gümüş madalya kazandı

Milli judocular, Paris 2024 kotası aldı

Milli judocular, Paris 2024 kotası aldı
Milli judocular Tuğçe Beder ve Salih Yıldız, olimpiyatlara kota aldı

Milli judocular Tuğçe Beder ve Salih Yıldız, olimpiyatlara kota aldı
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar ile babasının olimpiyat üzüntüsü

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar ile babasının olimpiyat üzüntüsü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet