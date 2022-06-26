Milli Erkek Voleybol Takımı, Cezayir'i 3-0 yendi
Milli Erkek Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi.
Oran
Milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis'te oynanan B Grubu ilk müsabakasında Cezayir ile karşılaşırken, rakibini 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.
Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Metin Toy, 24 sayıyla en skorer isim oldu.
Erkek Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.
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