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Spor

Milli atletler, İtalya'da 28. Avrupa Kros Şampiyonası'nda yarışacak

Milli atletler, hafta sonu İtalya'da düzenlenecek 28. Avrupa Kros Şampiyonası'nda yarışacak.

Fatih Çakmak   | 07.12.2022
Milli atletler, İtalya'da 28. Avrupa Kros Şampiyonası'nda yarışacak

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her yıl aralık ayında düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nın 28'incisi, Torino'daki La Mandria Park'ta 11 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli atletler arasında daha önce Avrupa Kros Şampiyonası'nda bireysel şampiyonluk kazanan Yasemin Can ve Emine Hatun Tuna Mechaal ile birlikte Balkan ve Türkiye şampiyonalarında birincilikleri bulunan isimler yer alıyor.

Bu yılki şampiyonada Yasemin Can, dört kez altın madalya aldığı büyük kadınlarda beşinci zaferini elde ederek yeni bir tarih yazmaya çalışacak.

Milliler, 2013'ten bu yana madalyasız dönmediği Avrupa Kros'ta bugüne dek 22 altın, 10 gümüş, 15 de bronz madalya elde etti. Türkiye, gelecek yıl Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek şampiyonaya 2024'te Antalya'da ev sahipliği yapacak.

28. Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

20 yaş altı kadınlar: Ayça Fidanoğlu, Edibe Yağız, Pelinsu Şahin, Sıla Ata

20 yaş altı erkekler: Enbiya Yazıcı, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Utku Göler

23 yaş altı kadınlar: Sabriye Güzelyurt

23 yaş altı erkekler: Ramazan Baştuğ

Büyük kadınlar: Özlem Kaya Alıcı, Yasemin Can, Emine Hatun Tuna Mechaal

Büyük erkekler: Ersin Tekal, Sezgin Ataç

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