Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,699.20
BTC/USDT
97,225.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı için Adıyaman'da cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Spor

Milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Türk sporcular, 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6'sı altın, 18 madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli atletler, 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.

Madalya alan milli atletler şunlar:

Altın

Erkekler 60 metre: Ertan Özkan

Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler

Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ

Erkekler 3000 metre: Salih Teksöz

4x400 metre erkek takımı: Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir

Kadınlar 1500 metre: Tuğba Toptaş

Gümüş

Erkekler 60 metre: Mustafa Kemal Ay

Erkekler sırıkla atlama: Erdem Tilki

Kadınlar 3000 metre: Bahar Yıldırım

Kadınlar sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan

Bronz

Erkekler 60 metre engelli: Ayetullah Demir

Erkekler 400 metre: Berke Akçam

Erkekler 1500 metre: İbrahim Erata

Erkekler 3000 metre: Ayetullah Aslanhan

Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek

Kadınlar 3000 metre: Derya Kunur

Kadınlar üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş

4x400 metre kadın takımı: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Marmara Denizi'ndeki müsilajın azaltılması için ileri biyolojik arıtma tavsiyesi
Türkiye'de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisi sürüyor
İstanbul hafta başından itibaren soğuk havanın etkisine girecek

Benzer haberler

Milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma, Fransa'da şampiyon oldu

Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası Portekiz'de yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet