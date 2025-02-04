Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru kırdı
ABD'de düzenlenen Uluslararası Stan Scott Yarışması'nda milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru kırdı.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Teksas eyaletindeki Lubbock kentinde yapıldı.
Organizasyonun 200 metre disiplininde 20.95'lük derecesiyle büyükler salon rekorunu yenileyen milli atlet Oğuz Uyar, 21 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet olma başarısını elde etti. Bir önceki rekor 21.07'lik derecesiyle yine Oğuz Uyar'a aitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.