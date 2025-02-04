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Spor

Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru kırdı

ABD'de düzenlenen Uluslararası Stan Scott Yarışması'nda milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru kırdı.

Arda Kentköy  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru kırdı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Teksas eyaletindeki Lubbock kentinde yapıldı.

Organizasyonun 200 metre disiplininde 20.95'lük derecesiyle büyükler salon rekorunu yenileyen milli atlet Oğuz Uyar, 21 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet olma başarısını elde etti. Bir önceki rekor 21.07'lik derecesiyle yine Oğuz Uyar'a aitti.

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