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Spor

Milli atlet İsmail Nezir, 2022 Balkanlar'da "Yılın yükselen yıldızı" seçildi

Dünya şampiyonu milli atlet İsmail Nezir, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Atletizm Galası'nda sezonun en iyi atleti olarak ödüllendirildi.

Fatih Çakmak   | 07.12.2022
Milli atlet İsmail Nezir, 2022 Balkanlar'da "Yılın yükselen yıldızı" seçildi

Ankara

Geçen yaz Kolombiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan genç atlet İsmail Nezir, 2022 Balkanlar'da "Yılın yükselen yıldızı" seçildi.

20 yaş altında Balkan ülkeleri arasında en iyi atlete verilen ödül, aynı zamanda Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF) eş başkanlığını da yürüten Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi.

Çintimar, başarısından ötürü İsmail Nezir'i tebrik etti.

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