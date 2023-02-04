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Spor

Milli atlet Buse Arıkazan sırıkla atlamada yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu

Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde sırıkla atlama branşında Buse Arıkazan, Türkiye rekoru kırdı.

Fatih Çakmak   | 04.02.2023
Milli atlet Buse Arıkazan sırıkla atlamada yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı sporcu Buse Arıkazan, sırıkla atlama branşında 4.43 atlayarak büyükler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Eski rekor 4.41 ile Mesure Tutku Yılmaz'a aitti.

Öte yandan 2006 doğumlu milli sporcu Ayça Fidanoğlu da büyükler kategorisinde yarıştığı 1500 metre yarışında 4.22.46 koşarak kendisine ait 18 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.



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