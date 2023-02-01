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Spor

Milli atıcılardan ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda altın madalya

Endonezya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında altın madalya elde etti.

Fatih Çakmak   | 01.02.2023
Milli atıcılardan ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda altın madalya

Ankara

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Cakarta'da devam eden organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında yarışan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, 575 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, altın madalya maçında rakibi Kazakistan'ı 16-2 mağlup etti.

ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, 7 Şubat'ta sona erecek.

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