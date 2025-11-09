Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,450.30
BTC/USDT
102,192.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik’te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi Müzesi'nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Spor

Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, dünya 3'üncüsü oldu

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, dünya 3'üncüsü oldu

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 2. gününde karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmaları yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Elemelerde 634.2 puanla 3. sırayı alan Damla-Mert ikilisi, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Damla ile Mert, 3'üncülük için karşılaştıkları İtalyan Carlotta Salafia-Danilo Dennis Sollazzo ikilisini 16-10 yendi.

Türkiye böylece dünya şampiyonası tarihinde karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ilk madalyasını aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 10 Kasım, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
Siber suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 53'ü tutuklandı

Benzer haberler

Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, dünya 3'üncüsü oldu

Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, dünya 3'üncüsü oldu

Milli atıcılar, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Engelleri atıcılıkla aşan genç kadın, hayatında yeni bir sayfa açtı

İzmirli rekortmen atıcılar, Yusuf Dikeç'in izinden gidiyor

İzmirli rekortmen atıcılar, Yusuf Dikeç'in izinden gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet