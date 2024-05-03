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Spor

Milli atıcılar Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, Azerbaycan'da altın madalya kazandı

Milli atıcılar Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda birinci oldu.

Musa Samur  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Milli atıcılar Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, Azerbaycan'da altın madalya kazandı Fotoğraf: Türkiye Atıcılık Federasyonu

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, finalde Kazakistan'ı 16-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Organizasyon, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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