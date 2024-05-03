Milli atıcılar Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, Azerbaycan'da altın madalya kazandı
Milli atıcılar Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda birinci oldu.
Ankara
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, finalde Kazakistan'ı 16-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Organizasyon, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.