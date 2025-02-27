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Spor

Milli atıcılar, Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli atıcılar, Hırvatistan'da düzenlenecek Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

Halil İbrahim Avşar  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Milli atıcılar, Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 1-7 Mart tarihlerinde Osijek kentinde yapılacak.

Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek. Milli sporcuların müsabakaları, 3 Mart'ta başlayacak.

Organizasyonda mücadele edecek milli atıcılar şunlar:

Havalı tabanca: Adnan Efe Uçar, Tunahan Tatoğlu, Gülsunar Tarhan, İlayda Nur Çürük, Tuğba Buğur

Havalı tüfek: Galip Berat Afal, Elif Berfin Altun, Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin

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