Milli atıcılar, Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
Milli atıcılar, Hırvatistan'da düzenlenecek Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.
Ankara
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 1-7 Mart tarihlerinde Osijek kentinde yapılacak.
Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek. Milli sporcuların müsabakaları, 3 Mart'ta başlayacak.
Organizasyonda mücadele edecek milli atıcılar şunlar:
Havalı tabanca: Adnan Efe Uçar, Tunahan Tatoğlu, Gülsunar Tarhan, İlayda Nur Çürük, Tuğba Buğur
Havalı tüfek: Galip Berat Afal, Elif Berfin Altun, Elife Eda Çınar, Elif Gülcan DoludizginAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.