Milli atıcı Yusuf Dikeç, "The Day Of The Jackal" dizisinin tanıtımında yer aldı
Paris Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız atışı sırasındaki duruşu ve sakin tavırlarıyla dünya kamuoyunun gündemine gelen milli atıcı Dikeç, başrolünde Oscar ödüllü aktör Redmayne'nin yer aldığı "The Day Of The Jackal" dizisinin fragmanında yer aldı.
İstanbul
Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, plastik maskeyle Dikeç'in kılığına giren başrol oyuncusu, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor ve görevini tamamladıktan sonra yüzündeki maskeyi temizleyerek gerçek kimliğine bürünüyor.
Eddie Redmayne, dizide kılık değiştirme ustası keskin nişancı rolünü üstleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.