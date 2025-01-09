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Spor

Milli atıcı Yusuf Dikeç, "The Day Of The Jackal" dizisinin tanıtımında yer aldı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız atışı sırasındaki duruşu ve sakin tavırlarıyla dünya kamuoyunun gündemine gelen milli atıcı Dikeç, başrolünde Oscar ödüllü aktör Redmayne'nin yer aldığı "The Day Of The Jackal" dizisinin fragmanında yer aldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Milli atıcı Yusuf Dikeç, "The Day Of The Jackal" dizisinin tanıtımında yer aldı

İstanbul

Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, plastik maskeyle Dikeç'in kılığına giren başrol oyuncusu, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor ve görevini tamamladıktan sonra yüzündeki maskeyi temizleyerek gerçek kimliğine bürünüyor.

Eddie Redmayne, dizide kılık değiştirme ustası keskin nişancı rolünü üstleniyor.

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