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Spor

Milli atıcı İlayda Nur Çürük, Avrupa gençler şampiyonu oldu

Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılardan İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Milli atıcı İlayda Nur Çürük, Avrupa gençler şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde yarışan İlayda Nur, 235 puanla Belaruslu Aliaksandra Piatrova'nın (233.2) önünde Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Erkekler 10 metre havalı tabancada final atışlarına kalan Adnan Efe Uçar ise 195.7 puanla 4. sırayı aldı.

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