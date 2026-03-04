Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
