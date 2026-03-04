Dolar
Spor

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
