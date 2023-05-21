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Spor

Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Klasik yay karışık takım müsabakalarında Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan milli takım, Endonezya'yı 5-1 yenerek bronz madalya elde etti.

Türkiye, takım müsabakalarında makaralı yayda hem erkekler hem de kadınlarda bronz madalya kazanmıştı. Milli okçu İpek Tomruk, bireysel atışlarda kadınlar makaralı yay kategorisinde 4. olmuştu.

Milliler, böylece organizasyonu 3 bronz madalyayla tamamladı.

Dünya Kupası'nın 2. ayağında 5'i altın toplam 11 madalya kazanan Güney Kore, sıralamada zirvede yer aldı.


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