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Spor

Mete Gazoz Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda finale yükseldi

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları gerçekleştirildi.

İlyas Gün  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Mete Gazoz Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda finale yükseldi

Samsun

İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonasının üçüncü gününde, 25 ülkeden 300 sporcu yarı finalde mücadele etti.

Organizasyonda klasik yay kategorisi yarı final atışlarında milli okçu Mete Gazoz, finale yükselmeyi başardı.

Gazoz, pazar günü final müsabakalarında Moldovalı sporcu Dan Olaru, Bulgaristanlı Ivan Banchev ve şampiyonaya "bağımsız" katılan Arsalan Baldaov'a karşı altın madalya için atış yapacak.

Turnuvada yarın, takım final atışları gerçekleştirilecek.

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