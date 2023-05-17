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Spor

Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk grubundan Türkiye-Arjantin milli maçı girişimi

TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu Türk Delegasyonu Başkanı Şahin, Türkiye'deki depremzedeler yararına maç yapılmasına Arjantin tarafının olumlu baktığını açıkladı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk grubundan Türkiye-Arjantin milli maçı girişimi

Ankara

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk ve Arjantin milli takımlarının tarihte daha önce hiç maç yapmadığını belirterek, Arjantin'in eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Julio Cobos'a Türkiye'deki depremzedeler yarına dostluk maçı önerdiğini aktardı.

Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığının da bilgisi dahilinde, Arjantin Buenos Aires Büyükelçiliği aracılığı ile maç önerisinin Arjantin Futbol Federasyonuna iletildiğini kaydeden Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığının da Arjantin Spor Bakanlığına bu yönde bir mektup yazacağını aktardı.

Şahin, "Sayın Julio Cobos, Arjantin’e döndükten sonra Arjantin Spor Bakanı ile görüşerek teklifimizi iletti ve pozitif yönde cevap aldı. Arjantin basını da depremzedeler yararına Türkiye’de Gaziantep'te oynanması düşünülen maça geniş yer ayırdı." açıklamasında bulundu.

Devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde depremzede aile ve çocukların izleyici olacağı maçın Gaziantep'te oynanmasının planlandığını vurgulayan Şahin, "Depremzedelerin acılarını dindirmek adına oynanması düşünülen Türkiye-Arjantin milli maçının Arjantin-Türkiye ilişkilerine ve iki ülke halklarının yakınlaşması sürecine de çok önemli katkıda bulunacağını öngörüyoruz." paylaşımında bulundu.

Şahin, sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak, Arjantin'e ve katkısı bulunan herkese çabaları için teşekkürlerini iletti.

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