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Spor

Kosova'da adrenalin tutkunları çevre kirliliğine dikkati çekmek için nehirde şambrellerle rafting yaptı

Adrenalin tutkunları, Kosova’nın Prizren şehrinin merkezinden geçen Bistriça Nehri’ndeki çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla kamyon ve traktör şambrelleriyle rafting heyecanı yaşadı.

Eren Beksaç  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Kosova'da adrenalin tutkunları çevre kirliliğine dikkati çekmek için nehirde şambrellerle rafting yaptı Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Kosova

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Bunarfest kapsamında Kosovalı Türklerin "Akdere" olarak adlandırdığı, "Lumbardhi" veya "Bistriça" diye de anılan nehirde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 adrenalin tutkunu kıyasıya yarıştı.

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Nehir yatağındaki kirliliğe dikkati çekmeyi amaçlayan bu sıra dışı yarış, Akdere Nehri'nin kaynağının bulunduğu Şar Dağları'nın eteklerinde başlayıp Şadırvan Meydanı’ndaki tarihi Taş Köprü'de oluşturulan bitiş çizgisinde tamamlandı.

Kosova ve çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılar, akıntıda zorlu ve heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarış, Prizren halkı ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Yarışmaya üçüncü kez katılan Fidan Süleymani, AA muhabirine, yaşadığı heyecanı kelimelerle anlatamayacağını belirterek, nehrin soğuk suyuna rağmen yarışmaya gelecek yıl yeniden katılmayı planladığını söyledi.

Yaklaşık bir saat süren yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara madalyaları takdim edildi. Yarışmaya köpeği İzabella ile katılan Lee Taylor birinci, Bashkimi Basketbol Takımı'nın altyapı sporcuları ikinci ve Hana Arapi ile Renata Gjeraj üçüncü oldu.

Festival kapsamında rafting yarışının yanı sıra konserler ve nehir yatağında temizlik faaliyetleri gerçekleştirildi.

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