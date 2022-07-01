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Spor

Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe   | 01.07.2022
Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Oran

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.

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