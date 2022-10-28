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Spor

Kazakistan'da "Turan Parsı" adıyla uluslararası güreş müsabakası yapılacak

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yarın 7 ülkeden sporcular, "Turan Parsı" adıyla yapılacak uluslararası güreş müsabakasında "Kazakça güreş stilinde" Asya Kupası için mücadele edecek.

Meiramgul Kussainova   | 28.10.2022
Kazakistan'da "Turan Parsı" adıyla uluslararası güreş müsabakası yapılacak

Astana

Türkistan'daki Olimpik Merkez'de düzenlenecek organizasyona Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan milli sporcular katılacak.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, "Samruk-Kazyna" Ulusal Varlık Fonu ile Türkistan Valiliğinin destekleriyle "Qazaqstan Barysy" Vakfı tarafından düzenlenecek güreşlerde sporcular, "Kazakça güreş stilinde" Asya Kupası için mücadele edecek.

Yedi kategoride gerçekleştirilecek müsabakalarda 90 kilo üzerindeki kategoride Türkiye'yi Furkan Güner temsil edecek.

Türk antrenör Ahmet Koçyiğit, Türkistan'da organizasyon öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Koçyiğit, "Furkan Güner'in altın madalya kazanacağından umutluyuz. Kazak güreşi, teknik olarak judo ve samboya benziyor. Burada yerinde hareketi yapabilmek ve hızlı olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda jüri üyesi olarak yer alacak Murat Acer de genel olarak güreşte sporcu için en önemli üç şeyin yaş, kilo ve tecrübe olduğunu belirterek, "Fakat Kazak güreş stilinde sporcunun tecrübesi daha çok ön plana çıkmakta. Yaş ve kilo sonradan geliyor. Bu durum, tüm sporcular için büyük fırsatlar oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada müsabakalar, TRT Avaz kanalından canlı yayınlanacak.

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