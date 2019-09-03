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Spor

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu.

Berad Büyük   | 03.09.2019
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı

İstanbul

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı. Resmi logonun görüntüsü, Katar'ın başkenti Doha'daki Ulusal Arşiv binasına yansıtıldı. Binanın önünde toplanan vatandaşlar, logonun tanıtımını izledi. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu.

Resmi logo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda tanıtıldı.

Logo ayrıca FIFA'nın internet sitesinden paylaşılan bir video ile de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, logoda kullanılan 8 sayısının, kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığı bildirildi.

32 takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

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