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Spor

Kasımpaşa, yarın deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

Dilek Erol  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Kasımpaşa, yarın deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak

İstanbul

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece bir kez galip gelebilen Kasımpaşa, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor.

İstanbul temsilcisinde, ligde son oynadığı Galatasaray maçında kırmızı kart gören Claudio Winck, sarı kart cezalısı Aytaç Kara ve Kenneth Omeruo ile sakatlığı devam eden Erdem Çetinkaya yarın forma giyemeyecek.

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