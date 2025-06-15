Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 50 kilometrelik parkurdaki yarışlar başladı
Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya Bisiklet Festivali" kapsamında, Ürgüp ilçesinden verilen startla sporcuların 50 kilometrelik parkurda mücadelesi başladı.
Nevşehir
Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan 131 sporcu, sürüş için sabahın erken saatlerinden itibaren Ürgüp'te Ahmet Refik Caddesi'ndeki başlama çizgisinde yer aldı. Verilen startla Gravel ve E-Gravel sporcuları Kapadokya'nın çeşitli vadilerini kapsayan güzergahta pedal çevirdi.
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Ürgüp'ten hareket eden sporcular, Ortahisar, İbrahimpaşa, Ayvalı, Cemil, Mustafapaşa'da yerleşim yerleri ve peribacalarıyla kaplı vadileri içeren 50 kilometrelik rotayı takip ederek yeniden Ürgüp ilçesindeki bitiş çizgisine ulaşmak için ter döküyor.
Yarışa katılanlardan Alpaslan Ertaş, AA muhabirine, derece elde edebilmek için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.
Yol bisikleti ile birçok yarışa katıldığını belirten Ertaş, "Ancak ilk kez dağ bisikleti ile yarışıyorum. Parkur zevkli, güzel bir manzara var. Nevşehir'in farklı bir coğrafyası var, vadiler keşfedilmesi gereken zenginliklere sahip." diye konuştu.
Ferhat Günar ise yarışa katılmak için bir süredir sıkı antrenman yaptığını ifade ederek, "Yarışlara daha önce katıldım, çok heyecanlıyım. Hep burada yarışa katılmak istemiştim, rotası ve doğası çok güzel. Gelecek yıllarda da devam etmesini diliyorum." dedi.
Ertan Selman da Kapadokya'nın bisiklet sporu için uygun bir coğrafyaya sahip olduğunu, rakiplerine üstünlük sağlamak istediğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.