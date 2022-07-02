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Spor

Kadın Voleybol Milli Takımı namağlup finalde

Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ı 3-0 yenerek yenilgisiz finale yükseldi.

Musa Samur   | 02.07.2022
Kadın Voleybol Milli Takımı namağlup finalde

Ankara

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükseldi.

Milli takım, Oran kentindeki Palais Hammou Boutlelis Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı. Rakibini 25-21, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milliler, Akdeniz Oyunları’nda 7. kez adını finale yazdırdı.

Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi İtalya-İspanya karşılaşmasının galibi olacak. Final mücadelesi 4 Temmuz Pazartesi günü TSİ 18.30’da oynanacak.

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