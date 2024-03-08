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Spor

Kaçkar Dağları'ndaki "heliski" etkinliğinde 10. hafta heyecanı yaşanıyor

Rize'de gerçekleştirilen heliski (helikopterli kayak) faaliyetinde 10'uncu hafta heyecanı yaşanıyor.

Muhittin Sandıkçı  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Kaçkar Dağları'ndaki "heliski" etkinliğinde 10. hafta heyecanı yaşanıyor

Rize

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, kayak tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, Türkiye'de 2005'ten itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede üç helikopterle başlayan faaliyetin 9'uncu haftasına 16 kişilik sporcu kafilesi katıldı. Yarın tamamlanacak 10'uncu hafta etkinliğinde ise İtalya, İsviçre ve Fransa'dan 13 kişilik sporcu kafilesi karın keyfini çıkarıyor.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular, zirvelerin yanı sıra kar yağışı nedeniyle helikopterlerin uçamadığı günlerde karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Bölgeye snow-track (paletli kar aracı) ile getirilen sporcuların, orman içlerine taşınarak burada kaymaları sağlanıyor.

Nisanın ortasına kadar sürmesi planlanan etkinlik için bu yıl 400'e yakın sporcunun akredite olduğu, bu zamana kadar gerçekleştirilen faaliyetlere ise 200'e yakın sporcunun katıldığı belirtildi.

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