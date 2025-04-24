Rize'de karla kaplı Kaçkar Dağları'nın eteğinde "sis denizi" oluştu
Rize'de beyaza bürünen Kaçkar Dağları'nın eteğindeki "sis denizi" güzel görüntüler oluşturdu.
Rize
Kentte her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalar, bölgedeki soğuk ve yağışlı havanın ardından beyaza büründü.
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Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan sis, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Kaçkar Dağı eteklerine kadar yükselen sis bulutu, dronla havadan görüntülendi.
Sis, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere güzel manzaralar sundu.
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