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Spor

İstanbul, triatlonda tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapacak

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, tarihte ilk kez düzenlenecek Asya-Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın 2025 yılında İstanbul'da yapılmasının kesinleştiğini söyledi.

Erkan Tiryaki  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
İstanbul, triatlonda tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapacak

Ankara

Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya ve Avrupa federasyonlarıyla uzun süredir yaptıkları görüşmelerin netice verdiğini belirtti.

Bu fikri ilk olarak kendilerinin ortaya attığını vurgulayan Yalçınkaya, "İstanbul, Avrupa ve Asya'nın birleştiği bir şehir. Tarihte ilk kez bir branşta Avrupa Şampiyonası ve Asya Şampiyonası'nın aynı anda yapılmasını önerdik. İki federasyon da bunu kabul etti ve Asya-Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın 2025'te İstanbul'da yapılmasına karar verildi." dedi.

Dünya Triatlon Federasyonunun da bu projeye büyük destek verdiğini anlatan Yalçınkaya, hayallerini gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir kere İstanbul'un tarihi dokusu, bu organizasyon açısından çok önemli. İstanbul Boğazı, iki kıtayı bağlayan geçiş noktasıdır. Bu şampiyona, Türkiye'nin prestiji açısından da önemli olacak. Biz, organizasyon günü boğazı tüm trafiğe kapatıyoruz. Olimpiyat düzenlemeye talip bir ülkeyiz ve bu açıdan ciddi bir referans olacak bu şampiyona. Asya ve Avrupa'nın triatlon federasyonlarından Uluslararası Olimpiyat Komitesine üye olan isimler var. Onlar da bu açıdan organizasyonu değerlendirecekler."

5 bine yakın kişi gelecek

Asya Triatlon Federasyonu Başkanı Vijitr Sittinawin ile Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi'ye teşekkür eden Yalçınkaya, organizasyon için Türkiye'ye çok fazla kişinin geleceğini dile getirdi.

Teknik ekiplerin bir araya gelerek hazırlıklara başlayacağını vurgulayan Yalçınkaya, "Tüm yaş gruplarında olacak. Elit kategoride Avrupa ve Asya'nın en iyi kadın ve erkek sporcularını misafir edeceğiz. Sporcu bazında en az 2 bin katılım olacaktır. İzleyiciler ve diğer görevlilerle katılım sayısı 5 bine yakın olur." diyerek sözlerini tamamladı.

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