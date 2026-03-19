Ekonomi

Avrupa'da gaz fiyatları 70 avroya dayandı

Avrupa gaz fiyatları, Orta Doğu'da önemli gaz sahalarının vurulmasının ardından yüzde 26 artarak megavatsaat başı 68 avroya yükseldi.

Fuat Kabakcı  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Avrupa'da gaz fiyatları 70 avroya dayandı

Ankara

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlar dün megavatsaat başına 54,66 avrodan kapanırken İran ve Katar'ın gaz sahalarının saldırılarda hedef alınmasının ardından bugün megavatsaat başına 72 avrodan açıldı.

Bir megavatsaat gazın fiyatı, TTF'de Türkiye saatiyle 10.31 itibarıyla ise dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 26 artarak 68 avro oldu.

ABD-İsrail saldırısında Güney Pars Doğal Gaz Sahası insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulurken Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi Ras Laffan İran tarafından hedef alınmıştı.

İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası, 50 trilyon metreküplük kapasitesiyle dünyanın önemli gaz sahalarından biri olarak öne çıkarken ülkenin gaz üretiminin yaklaşık yüzde 70'i bu sahadan karşılanıyor. Katar'ın Ras Laffan tesisi ise küresel LNG'nin yüzde 20'sini üretiyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in, İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası ile bağlantılı tesisleri hedef almasını, "tehlikeli ve sorumsuz bir adım" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın LNG altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini" duyurdu.

