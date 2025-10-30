Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat’ta "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Spor

İşitme engelli milli yüzücüler İdil ile Irmak, Tokyo'da madalya için kulaç atacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün işitme engelli milli yüzücüleri İdil Bengisu Tunçbilek ve Irmak Çetinkaya, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele edecek

Yavuz Emrah Sever  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
İşitme engelli milli yüzücüler İdil ile Irmak, Tokyo'da madalya için kulaç atacak Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Küçük yaşta annesiyle yüzmeye adım atan İdil Bengisu Tunçbilek (14), 7 yaşından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda sevdiği sporu sürdürdü.

Günlük hayatında işitme cihazı kullanarak iletişim kuran İdil Bengisu, Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la tanışmasının ardından yurt içinde çeşitli organizasyonlarda boy gösterdi.

Havuzda iyi derecelere imza atan İdil Bengisu, bu yıl yapılan milli takım seçmelerinde olimpiyat barajını geçerek Tokyo'da düzenlenecek Deaflympics 2025'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İşitme engelli yüzücü Irmak Çetinkaya da İdil Bengisu Tunçbilek gibi ilk kez ay-yıldızlı mayoyla Tokyo'da madalya kazanmak için kulaç atacak.

Sekiz yaşındayken "spor olsun" diye yüzmeye başlayan lise 2'nci sınıf öğrencisi Irmak, 2 yıl önce ailesiyle birlikte Kars'tan Eskişehir'e taşındı. Yüzme müsabakalarında tanıştığı antrenörü Mehmet Bayrak ile bir yıldır çalışan Irmak, ulusal organizasyonlardaki dereceleriyle milli sporcu olma hakkı elde etti.

İdil Bengisu Tunçbilek ve Irmak Çetinkaya, Tokyo'daki oyunlar öncesi hazırlık süreci kapsamında Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 12 günlük kampta yer aldı. Doğuştan işitme engelli olan iki yüzücü de Japonya'daki oyunlar öncesi son hazırlıklarını Eskişehir'de antrenör Bayrak'ın öncülüğünde madalya hedefiyle sürdürüyor.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi İdil Bengisu Tunçbilek, AA muhabirine, Tokyo'daki organizasyonda başarılı olmak için çok çalıştığını söyledi.

Hazırlık sürecinde zaman zaman yorulduğunu kaydeden İdil Bengisu, "Altın madalya kazanmak çok mutlu olacağım bir şey olacak. İlk kez milli sporcu olarak yarışacağım. Altın madalya kazanabilirim. Ancak başaramasam da yine de çok mutlu olacağım. Çok heyecanlıyım. Bu yaşta benim için çok büyük bir fırsat." diye konuştu.

İdil Bengisu, günde çift antrenmanla haftada 8 saat çalıştıklarını dile getirdi.

Desteklerinden dolayı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonuna ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür eden İdil Bengisu, "Hedefim altın madalya kazanmak. Kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı okumak, ülkemi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki milli sporcu Irmak Çetinkaya ise oyunlara hazırlanırken yorulduklarını fakat heyecanlı olduklarını kaydetti.

Antrenmanlarda elinden geleni yaptığını dile getiren Irmak, şöyle konuştu:

"İnşallah madalya kazanmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu yaşımda milli formayı giymek benim için gurur verici. Bundan sonra da kendimi geliştirip sonuna kadar mücadele etmek istiyorum. Bana emek ve katkı sunan ailem başta olmak üzere antrenörlerime ve federasyonumuza teşekkür etmek istiyorum."

"Sporcularımın finallerde yüzmelerini hedefliyoruz"

Antrenör Mehmet Bayrak, her iki sporcusunun Tokyo'daki organizasyona katılmalarından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Oyunlarda yüzme yarışlarının 20-28 Kasım'da yapılacağını söyleyen Bayrak, şunları kaydetti:

"İdil orada toplamda 7 yarışa girecek. Bu yaşta böyle bir tecrübe edinecek olması beni heyecanlandırıyor. Aynı bağlamda Irmak da 5 yarışa girecek. Sporcularımın hepsinin finallerde yüzmelerini hedefliyoruz. Bu yaşta tabii ki orada kürsü görmek önemli bir başarı olacaktır. Dünyanın en büyük organizasyonu, benim sporcularım çok iyiler. Orada en iyilerle yarışacaklar. Orada kendilerinin bu yaşta dünya sıralamalarında nerede olduklarını görecekler. İlk yarışları olacağı için aslında onlar kadar heyecanlıyım."

