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Spor

İlke ve Yaren Nur, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan İlke Özyüksel ve Yaren Nur Polat, kadınlar bireyselde finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
İlke ve Yaren Nur, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı

Ankara

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda kadınlar yarı final müsabakaları yapıldı.

Binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu İlke 1082, Yaren Nur da 1072 puan toplayarak adını finale yazdırdı.

İpek Akşin ise 1020 puanla şampiyonaya veda etti.

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