Spor

Hentbol: Süper Kupa yarın sahibini bulacak

Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu kapsamında bugün yarı finalde Spor Toto-Beşiktaş ve Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçları oynanacak.

Fatih Gazioğlu  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Hentbol: Süper Kupa yarın sahibini bulacak Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısına kulüplerin antrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

Spor Toto Spor Kulübü Antrenörü Berkan Otman, izleyenlerin keyif alacağı seyir zevki yüksek bir maç izletmek istediklerini söyledi. Süper Kupa'nın bu seneki statüsünde dört takımın olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Otman, "Bu anlamda da federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Buraya katılan tüm takımlar çok kıymetli, çok değerli. Hem kendi hedeflerim, hem sporcularımızın hedefleri hem kulübümüzün hedefleri doğrultusunda hepimizin hayalleri var. Bunları gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oliver Roy Camino: "Türk hentbolu adına güzel bir hafta sonu olmasını umuyorum"

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino ise sezona resmi bir turnuvayla başlamanın kendileri için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Rakipleri Spor Toto'nun iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Camino, "Onlara karşı oyunumuz her zaman çok ciddi bir mücadele ile geçiyor. Bugün de öyle olacağını düşünüyorum. Sezon başı hazırlıkları her zaman uzun süren zorlu bir süreç. Bizler de tam olarak hazır değiliz, eminim onlar da tam olarak hazır değil. Ama iki takım da elinden geleni yapacak. Türk hentbolu adına güzel bir hafta sonu olmasını umuyorum." diye konuştu.

Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü İsmail Tarakcı da tüm takımlara başarılar dileyerek, "Rakibimiz Nilüfer Belediyesi güçlü bir rakip, ligde ciddi hedefleri olan bir rakip. Biz de yeni hedefler doğrultusunda genç ağırlıklı bir takım yaratmaya çalıştık. Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü İlknur Kurtuluş ise finallere katıldıkları için heyecanları olduklarını belirterek, "Çalışmalarımızı tamamladık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi iyi hentbol oynayarak kazanmak. Tüm takımlara başarılar diliyorum." yorumunda bulundu.

Bugün saat 18.30'da Spor Toto-Beşiktaş, saat 20.30'da Beykoz Belediyesi-Nilüfer Belediyesi maçları oynanacak. Yarınki final maçı ise saat 20.30'da başlayacak.

