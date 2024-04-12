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Spor

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası, Ankara'da sahibini buluyor

Başkentte düzenlenecek Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, yarın oynanacak yarı final maçlarıyla başlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası, Ankara'da sahibini buluyor

Ankara

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk yarı final maçı, saat 14.00'te Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento arasında oynanacak.

Kupada finale yükselecek diğer takım ise saat 16.30'da başlayacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto karşılaşmasının ardından belli olacak.

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşması ise 14 Nisan Pazar günü saat 14.00'te yapılacak.

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