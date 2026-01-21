Dolar
43.29
Euro
50.65
Altın
4,817.30
ETH/USDT
2,901.60
BTC/USDT
87,924.00
BIST 100
12,728.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Olay yerinden yayındayız. Aston Villa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Chobani Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Spor, insana dair

Üçüz kardeşlerin hentbol sevgisi

Amasya'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılan Aksaray Belediyespor'da forma giyen üçüz kardeşler, takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

Umut Yeşilyurt  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Üçüz kardeşlerin hentbol sevgisi Fotoğraf: Umut Yeşilyurt - AA

Amasya

Amasya Spor Salonu'nda 17 Ocak'ta başlayan ve 23 Ocak'a kadar sürecek organizasyonda yer alan ekiplerden Aksaray Belediyespor kadrosunda 15 yaşındaki üçüzler Eda, Esra ile Elif Çakmak da bulunuyor.

Eda Çakmak, AA muhabirine, kardeşleriyle aynı takımda oynamaktan mutluluğunu ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kardeşleriyle Aksaray Spor Lisesi'nde 10'uncu sınıfta öğrenim gördüklerini belirten Eda Çakmak, "Birbirimizi destekleyerek hentbol oynuyoruz. Bu bizim için çok güzel." ifadelerini kullandı.

Esra Çakmak ise birlikte oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek "Birbirimize destek vererek hentbol oynuyoruz. Amasya'ya Türkiye finallerine geldik, 5'te 5 yaptık. İnşallah milli takımda top koştururuz. Hedefimiz bu." dedi.

Elif Çakmak da disiplinli ve istikrarlı bir takımları olduğunu vurgulayarak "Biz üçüzüz. Kardeşlerim Eda ve Esra'ya da çok güveniyorum. Üçüz olmanın avantajıyla birbirimize destek çıkabiliyoruz." diye konuştu.

Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhittin Kılıç da aynı takımda üçüz bulunmasının çok rastlanılan durum olmadığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Biri sol kanat, biri pivot, biri de oyun kurucu. Esra ve Elif 6 yıldır altyapımızda yer alıyor. Altyapımızın oluştuğu Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu'nda başladılar hentbola. Daha sonra diğer kardeşleri başladı. Eğitim ve hentbolu bir arada götürüyoruz. Üçüzler de bize renk katan 3 oyuncumuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Atina'da Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ezidi heyetini kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Üçüz kardeşlerin hentbol sevgisi

Üçüz kardeşlerin hentbol sevgisi

Türk hentbolunda rota; Avrupa

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet