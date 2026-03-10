Dolar
Hentbolda Süper Kupa artık "Cumhurbaşkanlığı Kupası" adıyla düzenlenecek

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Süper Kupa'nın artık Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenleneceğini duyurdu.

Halil İbrahim Avşar  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Hentbolda Süper Kupa artık "Cumhurbaşkanlığı Kupası" adıyla düzenlenecek

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, "THF Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile Türkiye Kupası'ndaki en başarılı 4 takımla oynanan THF Süper Kupa, artık Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanacaktır. Türk hentbolu adına büyük bir gurur olan bu değerli destek için başta himayeleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

