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Spor

Hentbol erkeklerde Türkiye Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor oldu

Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.

Emre Ayvaz   | 29.05.2022
Hentbol erkeklerde Türkiye Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor oldu

Sakarya

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki final maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle geçildi.

İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 29-26 galip ayrıldı.

Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu Beykoz Belediyespor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sakarya’daki Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi Spor Toto Spor Kulübünü mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beykoz Belediyespor’u kutluyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği bulunan tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Spor Toto Spor Kulübü’nü de mücadelesinden dolayı kutluyor, başarılar diliyorum."

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