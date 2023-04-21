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Spor

Halkbank oyuncusu Doğukan Ulu, Arkas Spor maçını değerlendirdi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı finalinde Arkas Spor'la karşılaşacak Halkbank'ın milli oyuncusu Doğukan Ulu, hedeflerinin finale çıkmak olduğunu belirtti.

Halil İbrahim Avşar  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Halkbank oyuncusu Doğukan Ulu, Arkas Spor maçını değerlendirdi

Ankara

Lig etabını lider tamamlayan Halkbank, yarı final ilk maçında 23 Nisan Pazar günü Arkas Spor'u konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Eşleşmenin ikinci karşılaşması ise 26 Nisan Çarşamba günü İzmir'de yapılacak.

Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götüren Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğukan Ulu, "Final yolculuğumuz sezonun ilk antrenmanı ile başlamıştı. Bu yolculuğu verimli bir şekilde sürdürdük. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadık. Türkiye Kupası'nı kazandık. Şimdi ligde finale çıkmak için geçmemiz gereken bir engel var, o da Arkas Spor." ifadelerini kullandı.

İzmir ekibini bu yıl üç kez mağlup etmelerinin bir önemi olmadığını vurgulayan milli oyuncu, "Onların nasıl bir turnuva takımı olduğunu iyi biliyoruz. İşi sıkı tutup Halkbank gibi oynayarak bizi finale taşıyacak neticeleri almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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