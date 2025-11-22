Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin 7. haftasında yarın Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.
Derbi mücadelesinde Önder Yılmaz, Berk Kurtulmuş ve Burak Erkan hakem üçlüsü görev yapacak.
Geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, ligde lider konumda bulunuyor.
Oynadığı 5 maçı da kazanan 1 maçı eksik sarı-lacivertliler, 2. sırada yer alıyor.