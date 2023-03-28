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Halkbank Erkek Voleybol Takımı final için avantaj arıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın Ankara'da Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile karşılaşacak.

Musa Samur  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Halkbank Erkek Voleybol Takımı final için avantaj arıyor

Ankara

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, Sırbistan'dan başhakem Aleksandar Petrovic ile İtalya'dan Stefano Cesare yönetecek.

Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Halkbank ve Jastrzebski Wegiel ile yine Polonya'dan Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ve İtalya'dan Sir Sicoma Monini, şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Halkbank'ın ABD'li smaçörü Thomas Jaeschke, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, Jastrzebski Wegiel'i iyi tanıdıklarını ve sonucu kendi performanslarının belirleyeceğini söyledi.

Jastrzebski'nin "temiz voleybol" oynadığını aktaran Jaeschke, "Yapacağımız en küçük hatadan puan alacaklardır. Dünyanın en iyi ve en deneyimli pasörlerinden birine sahipler ve o her seviyede başarılar kazandı." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İyi şeyler yapacak harika oyuncuları var. Her şeyi üst düzeyde yapan smaçörleri var. Bence biz rakibin yaptıklarına değil bizim yapabildiklerimize odaklanmalıyız. Konsantrasyonumuzu koruyarak son derece titiz voleybol oynamak bizim için büyük anahtar olacak. Bu, bizi test edecek harika bir maç."

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