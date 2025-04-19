Dolar
38.08
Euro
43.50
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,618.00
BTC/USDT
85,213.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da 2'si altın 5 madalya kazandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Turnuva'da 2 altın, 3 bronz madalya elde etti.

Fatih Çakmak  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da 2'si altın 5 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına yapılan Uluslararası Turnuva'da Grekoromen Milli Takımı, 2 altın, 3 bronz olmak üzere 5 madalya kazanırken, milli güreşçiler takım sıralamasında ise 3'üncü oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Organizasyonda 77 kiloda Yunus Emre Başar ile 130 kiloda Fatih Bozkurt altın, 55 kiloda Şervan Çınar, 63 kiloda Enes Başar, 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Turnuvayı milli güreşçilerden 67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda ise Selçuk Can 5'inci sırada bitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Afyonkarahisar'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
KADEM'in Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı oldu
Dünya çocukları Anıtkabir ve TRT'yi ziyaret etti
DMM'den Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimiyle ilgili bazı haberlere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da 2'si altın 5 madalya kazandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da 2'si altın 5 madalya kazandı

Taramayla seçilen Ağrılı güreşçi çocukların hedefi uluslararası başarı

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısında büyük altyapı projelerini hayata geçiriyor

Taha Akgül: Genel itibarıyla güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik

Taha Akgül: Genel itibarıyla güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik
Ağrılı Hamza Yerlikaya, ismini taşıdığı "Asrın Güreşçisi"ni örnek alıyor

Ağrılı Hamza Yerlikaya, ismini taşıdığı "Asrın Güreşçisi"ni örnek alıyor
Yılın ilk iki ayında Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Yılın ilk iki ayında Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet