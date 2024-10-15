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Spor

Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı.

Cem Ali Kuş  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Darıca ilçesindeki Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya; Yukatel Denizlispor, Ankara Çankaya Belediyesi, Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü Gölcük, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Adana Görme Engelliler Spor Kulübünden 80 sporcu, 4 gün boyunca birinci olmak ve dünya şampiyonası için oluşturulacak milli takıma seçilebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, AA muhabirine, organizasyonu ilk defa düzenlediklerini söyledi.

Tanrıkulu, 2025'te yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıklarını aktararak, "Umut ediyorum ki buradan seçilecek kızlarımız, uluslararası arenada ülkemiz temsil edecek ve birçok başarının da altına imzasını atacaktır. Bize katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organizasyona katılan kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

"Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Bir yıldır planladığımız bir organizasyondu. Umut ediyorum buradan seçilecek milli takımımız, dünya şampiyonasında kupayı Türkiye'mize kazandıracak. Türkiye'de bir ilk olması ve özellikle kadın futbolu olması bizi son derece heyecanlandırdı." ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, kadın futbolunun gelişmesi için Türkiye'nin kendine biçilen rolü oynayacağını vurgulayarak, "Kadın futboluyla ilgili önümüzdeki süreçte söz sahibi olmak istiyoruz. Kadın futbolu için bu organizasyon Türkiye'de bir ilk. Dünyada da birçok ülkeden önce bu organizasyona başlamış olmamız bizi mutlu etti. Bu konuda uluslararası arenaya da ışık tutuyoruz. Daha farklı mutluluk yaşıyoruz." diye konuştu.

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